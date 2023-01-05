VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 6.311,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,9 altında 6.294,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarındaki resesyon endişelerinin gelecek süreçte daha yakından takip edileceğine yönelik vurgulamalarla küresel piyasaların pozitif seyrettiğini söyledi.

Tutanakların her ne kadar şahin tutumun korunduğunu gösterse de, nihai faiz oranına ilişkin net bir sinyalin olmamasının para piyasalarında fiyatlanan daha düşük nihai faiz oranına yönelik beklentileri güçlendirdiğini kaydeden analistler, Fed üyelerinin bugün yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise başta ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 6.350 ve 6.400 puanın direnç, 6.250 ve 6.220 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.