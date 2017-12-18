VİOP'ta endeks kontratı haftaya alıcılı başladı

18 Aralık 2017

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 136.225 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 525 puan üzerinde 136.200 seviyesinde dengelendi.

Cuma günü 136.625 puana kadar yükselen endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,18 değer kaybıyla 135.675 puandan tamamladı. Endeks kontratı, haftalık bazda ise yüzde 1,33'lük getiri ile yükseliş eğilimini ikinci haftaya taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi enflasyon verileri ile ABD'de vergi reformuna ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 135.500'ün üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün devam edeceğini ve 137.900 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA