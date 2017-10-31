VİOP'ta endeks kontratı pozitif başladı
Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 133.200 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 275 puan üzerinde 133.200 seviyesinde dengelendi.
Dün gün boyu pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 0,66 değer kazanarak 132.925 puandan kapanmıştı.
Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi büyüme ve enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 131.000 seviyesinin destek, 133.500 ve 134.600 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Kaynak: AA