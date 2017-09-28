VİOP'ta endeks kontratı pozitif seyrediyor
Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 125.600 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 125.475 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 350 puan altında 125.600 seviyesinde dengelendi.
Dün, öğleden sonra etkisini artıran satışlarla sert düşen endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 2,74 değer kaybederek 125.950 puandan kapanmıştı.
Analistler, bugün yurt içinde Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın konuşması, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de 2'inci çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 125.000 seviyesinin destek, 130.000'in direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
Kaynak: AA