VİOP'ta endeks kontratı pozitifte
Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 132.200 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 132.250 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 275 puan üzerinde 132.200 seviyesinde dengelendi.
Dün spot piyasada özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla gün boyu negatif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,31 değer kaybıyla 131.925 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği tahvil ihaleleri, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 131.000 seviyesinin destek, 133.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Kaynak: AA