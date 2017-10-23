VİOP'ta endeks kontratı satıcılı başladı
Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 132.800 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,7 düşüşle başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 132.675 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 875 puan altında 132.800 seviyesinde dengelendi.
Cuma günü pozitif bir seyir izleyen ve 134.575 puanla son bir ayın en yüksek seviyesini gören endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kazancıyla 133.675 puandan tamamlamıştı.
Analistler, yeni haftada yarından itibaren hareketlenecek yoğun veri akışının ve perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası toplantılarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 134.900 seviyesinin direnç, 132.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.
Kaynak: AA