VİOP'ta endeks kontratı yatay açıldı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 142.350, en yüksek ise 143.275 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında 143.100 seviyesinde dengelendi.

Cuma günü artan jeopolitik risklerle negatif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,55 azalışla 143.125 puandan tamamlamıştı.

Analistler, yeni haftada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmelerin ve yurt dışında yarından itibaren hareketlenecek veri trafiğinin yatırımcıların odağında yer alacağını belirterek, Almanya'da hükümet kurma çalışmaları ve ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle geçici olarak kapanmasının ardından bütçe görüşmelerinin de izleneceğini ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 141.000 ve 140.000 seviyelerinin kısa vadeli görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu söyleyen analistler, olası yükselişlerde ise 143.000'in üzerinde alımların güçlenebileceğini dile getirdi.