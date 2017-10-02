VİOP'ta endeks kontratı yatay başladı
BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 127.400 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.525 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 127.400 seviyesinde dengelendi.
Cuma günü 126.500-128.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 127.350 puandan kapanmıştı.
Analistler, bugün yurt içinde ve dışında açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 125.000 seviyesinin destek, 130.000'in direnç konumunda olduğunu kaydet
Kaynak: AA