VİOP'ta endeks kontratı yükselişle açıldı
Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 126.000 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,8 yükselişle başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 126.150 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.150 puan üzerinde 126.000 seviyesinde dengelendi.
Dün güne sert düşüşle başlayan ve 122.000 puanı gören endeks kontratı, öğleden sonra gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek önceki kapanışa göre yüzde 2,77 değer kaybıyla 124.850 puandan kapanmıştı.
Analistler, Türkiye ile ABD arasındaki vize işlemlerinin askıya alınmasının ardından yetkililerden gelecek açıklamaların yatırımcıların odak noktasında kalmaya devam edeceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 125.000 ve 123.600 seviyelerinin destek, 127.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini bildirdi.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 126.150 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.150 puan üzerinde 126.000 seviyesinde dengelendi.
Dün güne sert düşüşle başlayan ve 122.000 puanı gören endeks kontratı, öğleden sonra gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek önceki kapanışa göre yüzde 2,77 değer kaybıyla 124.850 puandan kapanmıştı.
Analistler, Türkiye ile ABD arasındaki vize işlemlerinin askıya alınmasının ardından yetkililerden gelecek açıklamaların yatırımcıların odak noktasında kalmaya devam edeceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 125.000 ve 123.600 seviyelerinin destek, 127.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini bildirdi.
Kaynak: AA