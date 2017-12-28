VİOP'ta endeks kontratı yükselişle açıldı
Aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 138.500 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle başladı.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 138.575 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan üzerinde 138.500 seviyesinde dengelendi.
Dün, düşük hacimle 137.500-138.500 bandında sakin bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 138.350 puandan tamamladı.
Analistler, yurt dışında Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcıların çok olması nedeniyle piyasalarda düşük hacimli sakin bir seyir izlendiğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 138.500 ve 140.000 seviyelerinin direnç, 137.000 ve 136.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.