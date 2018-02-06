Wall Street'te satış baskısı ne kadar sürecek?

06 Şubat 2018

Wall Street'teki hızlı ve şiddetli satışlar işlemcileri ve yatırımcıları yaraladı. Fakat çok az kişi bu düşüşe şaşırmış görünüyor.

Bazı yatırımcılar ve işlemciler, hisse piyasasına tekrar girmek için doğru zamanı ve fırsatı kolluyor ancak sert düşen fiyatlardan darbe almamak için temkinli davranıyordu.

Küresel finans krizinin ardından 2009 yılından bu yana değer kazanma eğiliminde olan hisse senetleri geçen yıl yükselişlerine güçlü bilançolar ve Trump yönetiminin vergi indirimiyle güç kattı. S&P 500 endeksi sadece 2017'de yüzde 19 yükseldi.

Ancak, hisse alım çılgınlığının ocak ayının sonlarına kadar sürmesi ve hisselerin aşırı değerli hale gelmesinden sonra bu yükseliş bir şekilde sona ermek zorundaydı.

Düşüş geçen hafta başladı. Cuma günü ise ABD'de istihdam verisinin enflasyon endişesi yaratarak yatırımcıları tedirgin etmesinin ardından hızlandı ve S&P Eylül 2016'dan bu yana en sert düşüşünü kaydetti.

Borsalar dün güne ekside ancak sakin başladı. Ama öğleden sonra sert satışlarla karşılaştı. Dow Jones endeksi dün kısa süreliğine 26 Ocak'taki rekor seviyesinin yüzde 10 altına gerileyerek düzeltme bölgesine girdi. Dow Jones günü yüzde 4.6, S&P 500 yüzde 4 düşüşle kapattı.

S&P, dün 26 Ocak'taki zirveden yüzde 7.6 geriledi. Endeksteki 11 sektörden enerji sektörü yüzde 10.5 ile düşüşe öncülük etti. Bunu yüzde 9.4 düşüş ile sağlık hizmetleri ve yüzde 8.8 ile malzemeler izledi.

Seansın kapanmasının ardından vadeli işlemleri keskin bir düşüş kaydederek satış baskısının süreceğini gösterdi.

New York Federated Investors baş hisse stratejisti Phil Orlando, "Piyasa, ne sebeple olursa olsun paniğe kapıldı. Sert düşüşler bir şeylerin aşırıya kaçtığının göstergesi" dedi.

Mevcut ortamda S&P'deki hiçbir sektör güvenli görünmüyor. Elektrik ve temel dağıtım hizmetleri ile gayrimenkul endeksleri S&P'den daha iyi performans göstermesine karşın güvenli liman olarak nitelendirilecek konumda değiller.

New York'taki SlateStone Wealth LLC'deki baş yatırım stratejisti ve kıdemli portföy yöneticisi Robert Pavlik, "Şu anda saklanacak güvenli bir yer yok" dedi.

Bununla birlikte Pavlik, cuma ve pazartesi günü hisse aldığını belirtirken güçlü ekonomik büyümenin ve ABD'de şirket kârlarının hızlı şekilde yükselmeye devan etmesini beklediğini söyledi ve ekledi: "Bu, uzun süren bir satış baskısı olmayacak. Ekonomik veriler hala çok iyi olduğundan nispeten hızlı bir şekilde gerçekleşecek"

Öte yandan S&P'nin finansal sektörü dün yüzde 5 düşerken, bazı yatırımcılar, banka kârlarının artan faiz oranlarından destek bulmasıyla bu düşüşü alım fırsatı olarak gördü.

Ladenburg Thalmann Varlık Yönetimi CEO'su Phil Blancato New York'ta "Burada finansal hisse satın almak için harika bir fırsatınız var. Borçlanmaya ve harcamaya devam edecek olan güçlenen tüketiciyle en iyi fırsatınız finansal ve teknoloji" görüşünü dile getirdi.

Kaynak: Reuters