Williams: Sıkılaştırma politikasına sadık kalınmalı

03 Şubat 2018

ABD Merkez Bankası (Fed) San Francisco Şubesi Başkanı John Williams, San Francisco’da düzenlenen bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Burada bir konuşma yapan Williams Fed’in temkinli duruşunu, Amerikan ekonomisinin son dönemdeki güçlü performansına rağmen korumasından yana olduğunu belirtti.

"Bu yılki büyüme beklentilerimi yukarı çektim ancak özünde vites değiştiren bir ekonomi görmüyorum." ifadesini kullanan Williams, Fed’in faiz oranını hızlı arttırmasının ekonomiyi yolundan çıkarabileceğine işaret etti.

Williams, ayrıca, son enflasyon verilerini olumlu bulduğunu belirtti, enflasyonun bu ve gelecek yıl yükselmeye devam edeceği tahmininde bulundu.

Bu yıl Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nde oy hakkına sahip olan Williams, büyüme ve enflasyondaki olumlu gelişmeleri bir süre izlemek gerektiğini vurgulayarak, "Bence kademeli sıkılaştırma planına sadık kalmalıyız" ifadesini kullandı.

ABD borsaları, 2 yılın en kötü haftasını yaşadı

Williams’ın söz konusu açıklamaları, ABD borsalarının beklentileri aşan istihdam verilerinin etkisiyle son 2 yılın en büyük kayıplarını yaşamasının ardından geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede tarım dışı istihdam ocakta 200 binle 180 binlik artış beklentisinin üzerinde arttı. İşsizlik oranı beklendiği gibi yüzde 4,1'de sabit kalırken, ortalama saatlik ücretler yıllık yüzde 2,9 artışla 2009’dan beri en hızlı yükselişini kaydetti.

Beklentileri aşan tarım dışı istihdam ile son 8,5 yılın en hızlı ücret artışı, Fed’in bu yıl enflasyonu dengelemek adına 3 yerine 4 kez faiz artırabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Verilerin ardından 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi, verilerle yüzde 2,78'den yüzde 2,83'e çıkarak son 4 yılın en yüksek seviyesini görürken, ABD borsaları haziran 2016’dan bu yana en kötü performansını kaydetti.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi 665.75 puan (yüzde 2,54), Standard & Poor’s 500 Endeksi 59,85 puan (yüzde 2,12) ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 144.92 puan (yüzde 1,96) değer kaybetti.

Kaynak: AA