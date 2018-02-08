Yabancı 578 milyon dolarlık DİBS aldı

08 Şubat 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Şubat haftasında net 5,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 577,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 20,1 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 55 milyar 324,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 54 milyar 403,8 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 32 milyar 769,4 milyon dolardan 33 milyar 327,3 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 20,1 milyon dolarlık net satışla 1 milyar 4,2 milyon dolardan 984,1 milyon dolara indi

Kaynak: AA