Yabancı geçen hafta hisse aldı

25 Ocak 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Ocak haftasında net 159,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 11,2 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) alırken, 45 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 52 milyar 1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 52 milyar 540,5 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 31 milyar 681 milyon dolardan 31 milyar 321,5 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 11,2 milyon dolarlık net alışla 969,9 milyon dolardan 981,1 milyon dolara çıktı.

Kaynak: AA