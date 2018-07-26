Yabancı hisse ve DİBS sattı

26 Temmuz 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Temmuz haftasında net 210 milyon dolarlık hisse senedi ve 256,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı, 45,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 31 milyar 561,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 32 milyar 521,3 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 20 milyar 552,3 milyon dolardan 20 milyar 500 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin Şirket Borçlanma Senetleri stokları da gerçekleştirdikleri 45,7 milyon dolarlık alışla 727,9 milyon dolardan 773,6 milyon dolara çıktı.