Yabancı hissede alımı sürdürdü

31 Ocak 2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 18 Ocak haftasında 711,8 milyon dolarla yaklaşık 5 yılın en güçlü hisse senedi alımını yapan yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Ocak haftasında net 321,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Öte yandan geçen hafta yabancı, 69,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 12 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 32 milyar 2,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 34 milyar 114,9 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde DİBS stoku, 18 milyar 21,6 milyon dolardan 18 milyar 334,6 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları ise gerçekleştirdikleri 12 milyon dolarlık satışla 601 milyon dolardan 589 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA