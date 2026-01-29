Yabancı yatırımcının hisse alımları iki yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistikleri, yabancı ilgisinin güçlendiğine işaret etti.

Borsa İstanbul'da endeksler art arda rekor seviyelere yükselirken, yabancı yatırımcıların hisse senedi alımları son iki yılın en yüksek düzeyine çıktı.

8 Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviye

Buna göre yabancı yatırımcılar, 23 Ocak ile biten haftada 490,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 1,26 milyar dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi.

Böylece yabancıların hisse senedi alımları, 8 Aralık 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek haftalık seviyeye ulaştı. Ocak ayı genelinde bakıldığında ise yabancı yatırımcıların hisse alımları 1 milyar doları aştı.

Bir önceki hafta yabancıların 196,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 1,1 milyar dolarlık tahvil alımı yaptığı görülmüştü.

Söz konusu alımların etkisiyle yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku 38,53 milyar dolardan 39,87 milyar dolara yükseldi.

Tahvil stokunda da yükseliş

Tahvil stoku da aynı dönemde 20,02 milyar dolardan 21,51 milyar dolara çıktı. Böylece yabancıların hisse senedi stoku, Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.