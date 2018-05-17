Yabancıdan 265 milyon dolarlık çıkış

17 Mayıs 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Mayıs haftasında net 28,8 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 230,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 5,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 41 milyar 512,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 40 milyar 833,5 milyon dolara düştü.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 28 milyar 430,1 milyon dolardan 27 milyar 101,3 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin Şirket Borçlanma Senetleri stokları da gerçekleştirdikleri 5,8 milyon dolarlık satışla 882,7 milyon dolardan 876,9 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA