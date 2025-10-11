Yabancıların eylülde en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu!

Borsada yabancı yatırımcılar Eylül'de net 9,63 milyon dolarlık alış yaptılar.

Eylülde yabancıların alışları 41,37 milyar dolar, satışları 41,36 milyar dolar gerçekleşti. İşlem hacmi ise 82,72 milyar dolar oldu.

Yabancılar Ağustos ayında da 173,8 milyon dolarlık alış yapmışlardı. Yabancı yatırımcılar Mart ayı hariç tüm aylarda alıcı pozisyonda kaldılar.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre yabancıların eylülde nette en çok alım yaptığı hisseler şöyle:

-ASTOR: 136,876 milyon dolar

-TCELL: 100,714 milyon dolar

-YKBNK: 88,345 milyon dolar

-TUPRS: 73,563 milyon dolar

-ISCTR: 37,081 milyon dolar

-TTKOM: 34,385 milyon dolar

-TERA: 33,644 milyon dolar

-KOZAL: 33,098 milyon dolar

-GARAN: 29,169 milyon dolar

-TEHOL: 27,321 milyon dolar

Nette en çok satış yapılan hisseler ise şöyle oldu:

-AKBNK: -141,012 milyon dolar

-PGSUS: -130,196 milyon dolar

-SASA: -108,573 milyon dolar

-VAKBN: -67,567 milyon dolar

-MGROS: -60,471 milyon dolar

-EKGYO: -45,073 milyon dolar

-KCHOL: -32,834 milyon dolar

-BIMAS: -29,299 milyon dolar

-EREGL: -27,746 milyon dolar

-MAVI: -25,604 milyon dolar