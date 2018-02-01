Yabancının hisse stoku 21 haftanın zirvesinde

01 Şubat 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Ocak haftasında net 112,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 23,1 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) aldı. Yurt dışında yerleşik kişilerin net DİBS alımları ise 742,8 milyon dolar ile 25 Ağustos 2017 tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 52 milyar 540,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 55 milyar 324,8 milyon dolarla 21 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 31 milyar 300,9 milyon dolardan 32 milyar 769,4 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 23,1 milyon dolarlık net alışla 981,1 milyon dolardan 1 milyar 4,2 milyon dolara çıktı.

Kaynak: AA