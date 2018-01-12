Yapı Kredi sermaye artırımına hazırlanıyor

12 Ocak 2018

Yapı Kredi'nin 1 milyar dolarlık sermaye artırımına gideceği iddia edildi, ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Bloomberg'e bilgi veren kaynaklar, İtalyan UniCredit ve Koç Holding'in eşit ortak oldukları Yapı Kredi'de 1 milyar dolar sermaye artırımına hazırlandığını kaydetti.

Buna göre en büyük iki pay sahibi toplam fonlamanın yüzde 80'ini karşılayacak, kalan kısım ise yeni hisse arzı yoluyla gerçekleştirilecek.

Kaynaklar, Yapı Kredi'nin sermaye artırım çalışması için Bank of America Merrill Lynch ve Citigroup ile çalışmaya yakın olduğu bilgisini de verdi.

Basel kriterleri çerçevesinde bankaların sermaye yeterliliği belli bir seviyenin üzerinde olmak zorunda. Yapı Kredi'nin sermaye yeterliliği benzer ölçekteki bankaların altında bulunuyor.