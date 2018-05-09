Yapı Kredi'den 4 dilimli sendikasyon kredisi

09 Mayıs 2018

Yapı Kredi Bankası 332 milyon dolar ve 898 milyon euro ile 50 milyon dolar ve 25 milyon euro tutarında dört dilimli sendikasyon imzaladığını duyurdu.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamaya göre, 332 milyon dolar ve 898 milyon euro tutarlı kediler 367 gün vade; 50 milyon dolar ve 25 milyon euro tutarlı krediler ise 2 yıl 1 gün vadeli olarak alındı.

Dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla kullanılacak olan kredinin toplam maliyetinin sırasıyla Libor artı yüzde 1.30, Euribor artı yüzde 1.20, Libor artı yüzde 2.10 ve Euribor artı yüzde 1.50 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamaya göre sendikasyon 9 ülkeden 48 bankanın katılımıyla imzalandı.

Kaynak: Reuters