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Yapı Kredi’den kadınlara e-ihracat eğitimi

Kadın girişimcilerin rekabet gücünü artırmak için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile güçlerini birleştiren Yapı Kredi, "Sınırları Kaldıran Kadınlar Programı" ile kadın girişimcileri e-ihracat eğitimleri ile buluşturuyor.

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Verilen eğitimler sayesinde kadın girişimcilerin e-ihracat alanında sürdürülebilir gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Eğitimi tamamlayan girişimciler arasından, jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucu belirli kriterleri sağlayan 40 kadın girişimci ise Lenta Enterprise firması tarafından verilecek uçtan uca ücretsiz e-ihracat danışmanlığından yararlanmaya hak kazanacak.

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