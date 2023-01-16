Yapı Kredi’den kadınlara e-ihracat eğitimi
Kadın girişimcilerin rekabet gücünü artırmak için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile güçlerini birleştiren Yapı Kredi, "Sınırları Kaldıran Kadınlar Programı" ile kadın girişimcileri e-ihracat eğitimleri ile buluşturuyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Verilen eğitimler sayesinde kadın girişimcilerin e-ihracat alanında sürdürülebilir gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.
Eğitimi tamamlayan girişimciler arasından, jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucu belirli kriterleri sağlayan 40 kadın girişimci ise Lenta Enterprise firması tarafından verilecek uçtan uca ücretsiz e-ihracat danışmanlığından yararlanmaya hak kazanacak.
Bu konularda ilginizi çekebilir