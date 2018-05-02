Yatırımcı gelişmekte olan piyasalardan çıkıyor

02 Mayıs 2018

Institute of International Finance (IIF) tarafından derlenen verilere göre dolardaki değer artışı ve tahvil faizlerindeki yükselişin yarattığı baskı, "geçmiş yıllardaki sallantıların ruhunu" geri getirerek, gelişmekte olan ülke hisse ve tahvil piyasalarından net para çıkışına yol açtı.

IIF "sallantı" diyerek, finansal kriz ile mücadele için para politikasını görülmedik derecede gevşeten ABD merkez bankasının (Fed) para politikasını daraltma sinyalini ilk defa verdiği 2013 yılında piyasalarda baş gösteren çalkantıya atıfta bulunuyor.

Nisan ayında en yoğun para çıkışı Asya ülkeleri piyasalarında görüldü. Yabancı yatırımcılar Asya ülkeleri tahvil ve hisse senedi piyasalarından toplamda yaklaşık 7.8 milyar dolar geri çekerken, Latin Amerika ülkelerine 6.8 milyar dolar para girişi oldu.

IIF'nin raporunda "ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvil getirisindeki yükseliş ve buna paralel olarak doların değer kazanması bu gelişmelerin temel nedenini oluşturdu... Yabancı yatırımcılar 16 Nisan'dan bu yana gelişmekte olan tahvil piyasalarından 5.5 milyar dolardan fazla para çekti; bu Mayıs 2013'teki sallantı sırasında yaşanandan biraz daha hızlı gerçekleşti" denildi.

Rüzgar tersine döndü

Gelişmekte olan ülkelere net sermaye girişi yıla güçlü bir başlangıç yaptı. Gelişen piyasalara sermaye girişi ilk üç ayda 77 milyar doları bularak dört yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Ancak ilk çeyrekteki bu performansın ardından rüzgar tersine dönmüş görünüyor.

Dolar geçen iki haftada yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı ve uluslararası borçlanma maliyetleri için gösterge olan ABD'nin 10 yıllık tahvilinin getirisi dört yıldır ilk defa yüzde 3'ün üzerine çıktı.

Doların değerindeki artış, gelişmekte olan ülkelerin son yıllarda aldığı muazzam tutarlardaki borçlar hakkında kaygı yaratıyor.

Gelişmekte olan ülkeler ve şirketler son yıllarda faizlerdeki düşük seyir sayesinde çok ucuza borçlanıyorlar. Ancak doların değer kazanması borç geri ödeme maliyetlerini artırıyor.

The Bank of International Settlements (BIS) tarafından bu hafta açıklanan verilere göre gelişmekte olan ülkelerin dolar cinsi borçlanmaları geçen yıl yüzde 22 artarken, dolar cinsi borçlanmada yıllıklandırılmış artış yüzde 10'a ulaşarak 3.7 trilyon dolar oldu.

Kaynak: Reuters