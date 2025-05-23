Yatırımcı güvenli limana dönüş yaptı: Altın yükselişte! (Altın fiyatları bugün kaç TL oldu? 23 Mayıs altın fiyatları)
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Yaklaşık bir ay boyunca haftalık kapanışlarda düşüş eğiliminde olan altın fiyatları haftalık bazda ilk kez net bir yükseliş ivmesi yakaladı. Peki altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL? Ons altın kaç dolar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Mayıs Cuma günü haftanın son gününün sabahında güncel altın fiyatları şöyle...
Altın fiyatları, bir ayı aşkın sürenin ardından haftalık bazda ilk kez net bir yükseliş ivmesi yakaladı. Cuma günü itibarıyla ons altın 3.308 dolara çıkarak haftalık yüzde 3 artış kaydederken, gram altın ise 4.154 liraya kadar yükseldi.
Küresel piyasalarda, ABD ekonomisine olan güvenin zayıflaması ve doların değer kaybı, yatırımcıları yeniden güvenli liman olan altına yöneltti.
Küresel piyasalarda ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler sürerken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ikinci Enflasyon Raporu sonrası altın fiyatlarında hareketlilik gözlendi.
23 Mayıs sabahında altın fiyatları şöyle:
Gram altın
Alış: 4.154,14 TL
Satış: 4.154,70 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.818,00 TL
Satış: 6.885,00 TL
Yarım altın
Alış: 13.636,00 TL
Satış: 13.771,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 27.185,00 TL
Satış: 27.411,00 TL
Ons altın
Alış: 3.314,16 Dolar
Satış: 3.314,54 Dolar