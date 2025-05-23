  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
Takip Et

Yatırımcı güvenli limana dönüş yaptı: Altın yükselişte! (Altın fiyatları bugün kaç TL oldu? 23 Mayıs altın fiyatları)

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Yaklaşık bir ay boyunca haftalık kapanışlarda düşüş eğiliminde olan altın fiyatları haftalık bazda ilk kez net bir yükseliş ivmesi yakaladı. Peki altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL? Ons altın kaç dolar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Mayıs Cuma günü haftanın son gününün sabahında güncel altın fiyatları şöyle...

Kaan Ege Kayan kaan.ege@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yatırımcı güvenli limana dönüş yaptı: Altın yükselişte! (Altın fiyatları bugün kaç TL oldu? 23 Mayıs altın fiyatları)
Takip Et

Altın fiyatları, bir ayı aşkın sürenin ardından haftalık bazda ilk kez net bir yükseliş ivmesi yakaladı. Cuma günü itibarıyla ons altın 3.308 dolara çıkarak haftalık yüzde 3 artış kaydederken, gram altın ise 4.154 liraya kadar yükseldi.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisine olan güvenin zayıflaması ve doların değer kaybı, yatırımcıları yeniden güvenli liman olan altına yöneltti.

Küresel piyasalarda ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler sürerken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ikinci Enflasyon Raporu sonrası altın fiyatlarında hareketlilik gözlendi.

Yatırımcı güvenli limana dönüş yaptı: Altın yükselişte! (Altın fiyatları bugün kaç TL oldu? 23 Mayıs altın fiyatları) - Resim : 1

23 Mayıs sabahında altın fiyatları şöyle:

Gram altın

Alış: 4.154,14 TL
Satış: 4.154,70 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.818,00 TL
Satış: 6.885,00 TL

Yarım altın

Alış: 13.636,00 TL
Satış: 13.771,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 27.185,00 TL
Satış: 27.411,00 TL

Ons altın

Alış: 3.314,16 Dolar
Satış: 3.314,54 Dolar

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Gram, çeyrek, ons... İşte güncel fiyatlar

Altın Haberleri

Gram, çeyrek, ons... İşte güncel fiyatlar
Altın fiyatları geri çekiliyor

Gram Altın Haberleri

Altın fiyatları geri çekiliyor
Gram altın, dolar ne kadar oldu?

Çeyrek Altın Haberleri

Gram altın, dolar ne kadar oldu?
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın gram altın çeyrek altın