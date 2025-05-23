Altın fiyatları, bir ayı aşkın sürenin ardından haftalık bazda ilk kez net bir yükseliş ivmesi yakaladı. Cuma günü itibarıyla ons altın 3.308 dolara çıkarak haftalık yüzde 3 artış kaydederken, gram altın ise 4.154 liraya kadar yükseldi.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisine olan güvenin zayıflaması ve doların değer kaybı, yatırımcıları yeniden güvenli liman olan altına yöneltti.

Küresel piyasalarda ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler sürerken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ikinci Enflasyon Raporu sonrası altın fiyatlarında hareketlilik gözlendi.

23 Mayıs sabahında altın fiyatları şöyle:

Gram altın

Alış: 4.154,14 TL

Satış: 4.154,70 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.818,00 TL

Satış: 6.885,00 TL

Yarım altın

Alış: 13.636,00 TL

Satış: 13.771,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 27.185,00 TL

Satış: 27.411,00 TL

Ons altın

Alış: 3.314,16 Dolar

Satış: 3.314,54 Dolar

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