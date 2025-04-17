Yatırımcılar altına sığınmaya devam ediyor! Gram ve ons yine rekorda: Yeni günde yeni zirveler...

ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan karşılıklı tarifelerin ardından yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları yeni zirvesine ulaştı.

Hem ons altın hem gram altın tarafında yeni rekorlar kaydedilirken yükselişte dün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'dan gelen açıklamalar etkili oldu.

Powell dün katıldığı bir etkinlikte gümrük vergilerinin enflasyon ve işsizliği artıracağı uyarısında bulundu.

Fed Başkanı Powell "Şu ana kadar açıklanan tarife artışlarının seviyesi beklenenden çok daha büyük. Aynı durumun ekonomik etkiler için de geçerli olması muhtemel, bu etkiler arasında daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme yer alacaktır" dedi.

Ons altında yeni rekor

Ons altın seansın ilk saatlerinde 3 bin 357 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bu güçlü ivme, haftalık bazda yüzde 3’ten fazla bir artış anlamına geliyor.

Ons altın fiyatları yılbaşından bu yana ise toplam yüzde 28 yükseldi.

ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,2’lik artışla 3 bin 351 dolar dolardan işlem gördü.

Dolar tarafında ise tablo, altının lehine işlemeye devam ediyor. Dolar endeksi (DXY), geçtiğimiz hafta gördüğü son üç yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

Gram altın tarihi seviyelerde

Yurtiçinde ise ons altındaki sert yükseliş, gram altın fiyatlarını da tarihi seviyelere taşıdı.

Sabah saatlerinde 4 bin 117 liraya ulaşan gram altın, şu sıralarda 4 bin 100 lira seviyesinde dengelenmiş durumda.

Uzmanlar altındaki yükselişi yorumladı

Tradu.com Kıdemli Piyasa Analisti Nikos Tzabouras, altın fiyatlarındaki son sıçramayı; “Her şey altının lehine işliyor ve fiyatlar yeni rekorlara ulaşıyor. Geri çekilmeler normal karşılanmalı ancak ticaret kaosu sürdükçe altın daha da değerlenecek gibi görünüyor" ifadeleri ile değerlendirdi.

Global X analisti Trevor Yates, mevcut piyasa ortamına dair “Hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki oynaklık da yatırımcıları portföylerindeki altın ağırlığını artırmaya itebilir" yorumunu yaptı.

ANZ analistleri ise kısa vadeli düzeltmelere dikkat çekerek “Altın konusundaki iyimser duruşumuzu sürdürüyoruz, ancak son sert yükselişin ardından fiyatların 3.050 dolar seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali de göz ardı edilmemeli" değerlendirmesini yaptı.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında!

Piyasalarda tüm gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. AA Finans’ın anketine katılan ekonomistlerin büyük bölümü, TCMB’nin politika faizini nisan ayında değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor. Öte yandan, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 34,50 olarak hesaplandı.

İşte 17 Nisan 2025 Çarşamba günü altın fiyatları

Gram Altın: 4.100,41 TL (alış) – 4.100,88 TL (satış)

Çeyrek Altın: 6.745,00 TL (alış) – 6.806,00 TL (satış)

Yarım Altın: 13.490,00 TL (alış) – 13.612,00 TL (satış)

Tam Altın: 26.325,23 TL (alış) – 26.845,38 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 26.901,00 TL (alış) – 27.123,00 TL (satış)