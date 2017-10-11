Yatırımcıların Çin tahvilleri artıyor
Global yatırımcıların Çin tahvili pozisyonları son 1 yılın en büyük artışını gösterdi.
Offshore kuruluşların ellerinde tuttukları Çin tahvili miktarı son 7 aydır artıyor. Eylül ayında global yatırımcıların elindeki Çin tahvili miktarı son 1 yılın en büyük artışını gösterdi.
Çin Merkez Saklama ve Takas Şirketi (CCDC) verilerine göre, offshore yatarımcıların elindeki Çin tahvili miktarı eylül ayında 38,7 milyar yuan artarak 896 milyar yuan seviyesine çıktı.
Eylül ayında global yatırımcıların elindeki Çin tahvili miktarı Çin Yuanı'nın dolar karşısında yüzde 1 değer kaybetmesine rağmen gerçekleşti.