Yatırımcıların gözdesi altın haftayı yükselişle kapattı: Gram altın kaç TL? (10 Mayıs Güncel altın fiyatları)
10 Mayıs Cumartesi günü tarihinde de altın fiyatları yatırımcılar için günün en merak edilen konuları arasında. Güncel altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar gram, çeyrek, ons ve cumhuriyet altını gibi altın türlerinin haftayı nasıl kapattığını merak ediyor. Yatırımcılar Google ve benzeri arama motorları üzerinden "Gram altın kaç TL oldu?", "Çeyrek altın fiyatları ne kadar?", "Cumhuriyet altını fiyatları kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte altının bu haftaki performansı ve kapanış sonra altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları 10 Mayıs Cumartesi günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Hafta boyunca dalgalı seyir izleyen altın piyasası, haftayı yükselişle tamamladı. Yatırımcılar, “Gram altın kaç TL?”, “Çeyrek altın ne kadar oldu?” gibi sorularla altın fiyatlarındaki yönü takip etmeye devam ediyor.
10 Mayıs altında son durum: İşte haftalık performans
Kapalıçarşı’da işlem gören gram altının satış fiyatı bu hafta yüzde 2,72 oranında artarak 4 bin 150 TL’ye yükseldi. Geçtiğimiz hafta sonu 6 bin 770 TL olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 2,67 artışla 6 bin 951 TL’ye çıktı. Cumhuriyet altını ise yüzde 2,69'luk artışla 28 bin 55 TL’den satılmaya başlandı.