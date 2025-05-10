Altın fiyatları 10 Mayıs Cumartesi günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Hafta boyunca dalgalı seyir izleyen altın piyasası, haftayı yükselişle tamamladı. Yatırımcılar, “Gram altın kaç TL?”, “Çeyrek altın ne kadar oldu?” gibi sorularla altın fiyatlarındaki yönü takip etmeye devam ediyor.

10 Mayıs altında son durum: İşte haftalık performans

Kapalıçarşı’da işlem gören gram altının satış fiyatı bu hafta yüzde 2,72 oranında artarak 4 bin 150 TL’ye yükseldi. Geçtiğimiz hafta sonu 6 bin 770 TL olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 2,67 artışla 6 bin 951 TL’ye çıktı. Cumhuriyet altını ise yüzde 2,69'luk artışla 28 bin 55 TL’den satılmaya başlandı.