Yatırımdan önce araştırma yapanların sayısı arttı

Küresel salgından bu yana yükselen borsa yatırımcılığı trendi, 2023’te de devam etti. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 17 Ekim’de yayımladığı veriler, borsadaki yatırımcı sayısının 8 milyonu aştığını, yarısından fazlasının ise son 1 yılda borsaya girdiğini gösterdi.

Finansal okuryazarlığını ileri taşımak, finansal ticaretten daha çok verim elde etmek ve varlık ticaretini yarı zamanlı ya da tam zamanlı bir mesleğe dönüştürmek isteyen her yaştan yatırımcı adayı ise eğitimlere yöneldi. Big Trade Boss’un Kurucusu Ergun Cihat Cankurt anlatıyor.

Daha önce kaybedenlerin eğitim alma eğilimi daha yüksek

Özellikle son dönemde Türkiye’de bir halka arz çılgınlığı yaşanıyor. Her halka arza katılımda rekor rakamlar görülürken, yalnızca hisse senetlerine değil alternatif finansal varlıklara yönelik ilgi de arttı. Yatırım araçlarının risk seviyelerinin farklılaştığının farkına varan yatırımcılar ise çareyi canlı borsa eğitimlerine katılmakta buldu.

Statista verileri, 5 yatırımcıdan üçünün, araştırma ve durum kontrolüne daha çok önem vererek daha fazla geliştiğini düşündüğünü ortaya koydu. Özellikle çevresel yönlendirmeler veya medyadan edindiği bilgilerle kayıplar yaşamış kişilerin borsa eğitimlerine yönelme olasılığının daha yüksek olduğu tahmin edilirken, yatırımcılığa ilişkin artan online kaynaklar doğru yatırımcılık eğitimini bulmayı amaçlayan yatırımcıları titiz araştırmalar yapmaya yönlendirdi.

Bireysel yatırımcıların katılabileceği borsa eğitimleri

Her yaştan yatırımcı, varlık piyasalarına ilişkin eğitimlerle finansal okuryazarlıklarını artırabiliyor. Özellikle mesaili çalışanların hayatını kolaylaştıran online borsa eğitimleri, zaman ve mekandan bağımsız erişilebilirlikleri sayesinde öne çıkıyor. Yatırımcı adayları, temel analiz, teknik analiz, rasyo analizi ve forex gibi konulardaki eğitimlere telefonlarından veya bilgisayarlarından erişebiliyor.

Temel analiz eğitimi: Kısaca temel analiz tanımı, farklı dış faktörleri göz önünde bulundurarak, fiyatın düşüş ve yükseliş sebeplerine bakıp gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye dayalı bir yatırım stratejisi olarak özetleniyor. Yatırımcılar, temel analiz eğitimlerine katılarak, fiyat hareketlerini nasıl yorumlayabilecekleri konusunda bilgi sahibi olabiliyor.

Teknik analiz eğitimi: Teknik analizin temel amacı fiyat hareketlerini tahmin etmekken, teknik analizde hacim ve fiyat verileri kullanılarak istatistiksel eğilimler kullanılıyor. Direnç çizgisi, destek çizgisi gibi kavramların sıkça kullanıldığı teknik analiz eğitimi, yatırımcılara grafik ve teknik gösterge yorumlama becerisi kazandırarak fiyat hareketlerindeki desenlerden tahminler yürütme olanağı sunuyor.

Rasyo analizi eğitimi: Özellikle bir şirketin hisse senetinin ve değerlemesinin belirlenmesi amacıyla kullanılan ve kamuoyunda oran analizi veya rasyonel analiz olarak da bilinen rasyo analizi, cari oran, likidite oranı, nakit oranı gibi temel göstergeleri işletmelerin potansiyel değerlerini belirlemek için kullanılıyor. Yatırımcılar, rasyo analizi eğitimi alarak bilanço okuma deneyimi kazanabiliyor ve şirket göstergelerinin şirketin geleceğine dair ne söylediğini tespit edebiliyor.

Forex eğitimi: Finansal okuryazarlığını geliştirmek isteyenlerin tercih ettiği eğitimler arasında forex eğitimi de yer alıyor. Dünyanın işlem hacmi en yüksek ve en likit piyasası olan forex piyasası, küçük yatırım tutarlarıyla dahi işlem yapmaya olanak tanıdığı için ilgi çekici hale geliyor. Yatırımcılar, deneyimli Forex tüccarlarından alabildikleri eğitimlerle Forex piyasalarının çalışma prensiplerini anlayarak Forex yatırım stratejileri geliştirebiliyor.

Yatırım stratejileri sermaye ve hedeflere göre farklılaşıyor

Yatırımcı adaylarının finansal piyasalara girmeden önce bir uzmanlık alanına ilgi duyduklarının, finansal piyasalardaki ticaret yapmanın bir hızlı para kazanma yöntemi olmadığının, stratejik adımlarla tasarruflara değer kazandırma yöntemi olduğunun farkına varması gerekiyor. Yatırım stratejileri de tam bu sebeple sermaye ve hedeflere göre farklılaşıyor.

Big Trade Boss Kurucusu Ergun Cihat Cankurt, doğru eğitim modeliyle finansal ticaret stratejisi oluşturmanın temellerini öğrenen yatırımcı adaylarının, hedeflerine de daha kolay ulaşabildiğine dikkat çekiyor.