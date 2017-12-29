Yazıcılar Holding'in işlem kodu değişiyor

29 Aralık 2017

Yazıcılar Holding'in işlem kodu 2 Ocak'tan itibaren 'AGHOL' olarak değiştirilecek.

BIST'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Borsamız Yıldız Pazarında işlem görmekte olan Yazıcılar Holding AŞ'nin ticaret unvanının AG Anadolu Grubu Holding AŞ olarak değişmesi nedeniyle; bülten adı 29 Aralık 2017 tarihinden itibaren Anadolu Grubu Holding olarak, mevcut YAZIC işlem kodu ise 02 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere AGHOL olarak değiştirilecektir"