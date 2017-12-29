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Yazıcılar Holding'in işlem kodu değişiyor

Yazıcılar Holding'in ticari unvanının değişmesi nedeniyle 2 Ocak'tan itibaren şirketin işlem kodu olarak YAZIC yerine AGHOL kullanılacak.

Yazıcılar Holding'in işlem kodu değişiyor
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Yazıcılar Holding'in işlem kodu 2 Ocak'tan itibaren 'AGHOL' olarak değiştirilecek.

BIST'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Borsamız Yıldız Pazarında işlem görmekte olan Yazıcılar Holding AŞ'nin ticaret unvanının AG Anadolu Grubu Holding AŞ olarak değişmesi nedeniyle; bülten adı 29 Aralık 2017 tarihinden itibaren Anadolu Grubu Holding olarak, mevcut YAZIC işlem kodu ise 02 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere AGHOL olarak değiştirilecektir"

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