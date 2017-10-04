Yellen, para politikasına değinmedi
Fed Başkanı Yellen, St. Louis'de bankacılık konferansının açılış konuşmasında ekonomik görünüme ve para politikasına değinmedi.
Fed Başkanı Janet Yellen, ABD'nin St. Louis şehrindeki bankacılık konferansının açılış konuşmasını yaptı.
Yellen, piyasaların merakla beklediği konuşmasında ekonomik görünüme ve para politikasına yer vermedi.
Fed Başkanı, Fed'in haksız yere küçük bankaları ağır bir yükün altına sokan uygulamalara karşı olduğunu söyledi.
Yellen, Fed'in küçük bankaların üzerindeki regülasyonları hafifletmeyi taahhüt ettiğini ifade etti.