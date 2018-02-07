Yeni model halka arz ICO'lara dikkat

07 Şubat 2018

Yatırımcıların gelecek vadeden start up şirketlerin ICO'larına (ilk dijital para arzı) katılarak şirketin dijital hissesi denilebilecek jetonlardan satın alması, şirketlere bu yolla yatırım yapabilmesi mümkün. Ancak uzmanlar, ICO'ların, otorite denetimi yoksunluğu nedeniyle dolandırıcılığa açık organizasyonlar olduğunu belirtiyor.

ICO ile IPO (halka arz) arasında benzerlikler bulunduğunu ifade eden İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan, "Her ikisi de bir varlığın yatırımcılara satılması olmasına rağmen ICO, genelde Ethereum platformu ve akıllı kontratlar aracılığı ile blockchain üzerine kurulu bir iş fikrinin tasarruf sahiplerine satılması olarak tanımlanabilir. ICO'lar, bir aracı kurumun liderliğinde gerçekleşmez ve IPO'ların aksine şu anda bir regülasyona sahip değiller" şeklinde konuştu.

Manukyan şunları kaydetti:

"ICO'lar otorite denetiminin olmamasından dolayı dolandırıcılığa daha açık, ancak finans piyasalarından kaynak bulamayacak kadar küçük yapıların büyümesi için uygun bir yöntem. Şayet risk eşiği yüksek ve ne aldığını anlayan bir yatırımcı söz konusu ise yatırım yapılabilir. Elbette ICO'lar IPO'lara oranla çok daha yüksek risk ve getiri potansiyeline sahiptir"

Kaynak: AA