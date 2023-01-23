  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Yılın ilk enflasyon raporu 26 Ocak’ta açıklanıyor
Takip Et

Yılın ilk enflasyon raporu 26 Ocak’ta açıklanıyor

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2023-I"in tanıtımı amacıyla 26 Ocak Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Dünya Gazetesi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumu ile başlayacak.

Kavcıoğlu daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak. Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayımlanacak.

İhracatçılar taleplerini iletti

TCMB Haberleri

İhracatçılar taleplerini iletti
Kavcıoğlu'ndan 'kur' mesajı

Merkez Bankası Haberleri

Kavcıoğlu'ndan 'kur' mesajı
Bu konularda ilginizi çekebilir
TCMB merkez bankası