Yılın ilk enflasyon raporu 26 Ocak’ta açıklanıyor
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2023-I"in tanıtımı amacıyla 26 Ocak Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
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Bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumu ile başlayacak.
Kavcıoğlu daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak. Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayımlanacak.
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