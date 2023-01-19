Yılmaz Arısoy: Borsada seçici ve esnek olma zamanı

2022'de BIST 100'ün dolar bazında yüzde 110, MSCI Türkiye'nin ise yüzde 135 yükseldiğine dikkat çekilen raporda, bu ralliye rağmen birçok hisse için henüz "pahalı" denemeyeceği vurgulandı.

Yaz aylarında alım fırsatı

Borsa İstanbul'un seçici olmak kaydıyla önemli fırsatlar barındırdığının altının çizildiği raporda, küresel piyasalara bağlı olarak yaz aylarında özellikle değerli metaller, emtia ve gelişmekte olan ülke hisse senetleri için alım fırsatı olacağı öngörüsü paylaşıldı. Ayrıca 2023 yılının genelinde, küresel piyasalar için geçen yıla kıyasla daha olumlu bir tablo beklendiğinin belirtildiği Yapı Kredi Yatırım strateji raporunda, taktiksel olarak esnek davranmak gerektiği bir kez daha vurgulandı.

“Taktiksel değişikliklere ihtiyaç duyulacak”

Geçen yıl Borsa İstanbul'un güçlü bir biçimde olumlu ayrışmasına rağmen hala fırsatlar barındırdığını belirten Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, raporda yer verdikleri şirketlerin ortalama yüzde 40 yükselme potansiyeli barındırdığına dikkat çekti. Arısoy, “Yılın başında, defansif, yurt içi talep odaklı ve görece oynaklığı daha düşük hisseleri önceliklendiriyoruz ancak 2023 taktiksel değişikliklere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacağımız bir yıl olacak. Geçen yıl endeksin yüzde 32 üzerinde getiri sağlayan Model Portföyümüzde, yıla başlarken daha defansif ve yurt içi tüketim temalarımızla uyumlu hisselere yer veriyoruz. Global enflasyona karşı korunaklılık, döviz kuruna düşük duyarlılık, düşük finansal borçluluk ve görece düşük oynaklık, hisse tercihlerinde temel önceliklerimiz arasında” dedi.