Yüksek faizler tüketiciyi nasıl etkileyebilir? Goldman Sachs açıkladı

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Goldman Sachs, yükselen faizlerin hisse senedi piyasalarında yaratabileceği kayıpların tüketici harcamalarına da yansıyabileceği uyarısında bulundu.

Bankanın analistleri, hanehalkının varlık değerlerindeki olası düşüşün harcama eğilimini zayıflatabileceğini belirtti.

Varlıkların değeri harcama kararlarını etkiliyor

Bu değerlendirmede, bireylerin hisse senedi ve konut gibi varlıkları değer kazandığında daha fazla harcamaya yönelmesini ifade eden "servet etkisi" öne çıkıyor. Bankaya göre, yüksek faizlerin borsa üzerindeki baskısı bu etkiyi zayıflatabilir.

Faiz artışlarının ekonomik sonuçlarını daha yakından izlediklerini aktaran analistler, hisse senetlerinde yaşanabilecek değer kayıplarının hanehalkı servetini azaltarak tüketimi sınırlayabileceğine dikkat çekti.

ABD tahvil faizi 2002'den bu yana en yüksek seviyede

Bu uyarı, ABD'de borçlanma maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde geldi.

Ülke genelindeki borçlanma maliyetleri açısından önemli bir gösterge olan 10 yıllık ABD Hazine tahvili faizi, çarşamba günü yeniden artarak 2002'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.