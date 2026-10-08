Zenginler Asya'ya güveniyor, parayı ABD'ye yatırıyor

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Dünyanın varlıklı yatırımcıları, küresel ekonomide artan faiz baskısı ve jeopolitik riskler karşısında yeni yatırım tercihlerini şekillendiriyor. Deutsche Bank'ın Singapur'da düzenlediği uluslararası toplantıda gerçekleştirilen araştırma, güvenli görülen bölgelerle sermayenin yönlendirileceği pazarlar arasında dikkat çekici bir fark bulunduğunu ortaya koydu. Katılımcıların büyük çoğunluğu önümüzdeki 12 ayda Asya'yı en istikrarlı bölge olarak değerlendirirken, yeni yatırımlar için en fazla tercih edilen pazar ABD oldu.

En güvenli bölge Asya seçildi

Deutsche Bank'ın 7 Ekim'de açıkladığı araştırma, Singapur'da gerçekleştirilen Emerging Markets Family Office Forum 2026 kapsamında düzenlendi. Yaklaşık 200 aile ofisi temsilcisi ve varlıklı yatırımcının katıldığı etkinlikte, küresel ekonomiye yönelik riskler ile önümüzdeki 12 aylık yatırım tercihleri değerlendirildi.

Ankete katılanların yüzde 73'ü Asya'nın gelecek bir yılda jeopolitik açıdan en istikrarlı bölge olacağını düşündüğünü belirtti. ABD yüzde 14 ile ikinci sırada kalırken, İngiltere ve Avrupa yüzde 6, Latin Amerika yüzde 4, Orta Doğu ise yüzde 2 oranında tercih edildi.

Sonuçlar, özellikle Asya'nın küresel belirsizlikler karşısında yatırımcıların güven arayışında öne çıktığını gösteriyor. Bununla birlikte söz konusu oranlar, yatırımcıların bölgelere ilişkin algılarını yansıtıyor; ülkelerin gelecekteki ekonomik veya siyasi istikrarının kesin göstergesi niteliği taşımıyor.

Yeni yatırımda ABD ilk sırada

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, güvenli bölge tercihiyle yatırım planları arasında ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 73'ü Asya'yı jeopolitik açıdan en istikrarlı bölge olarak görmesine rağmen yüzde 54'ü önümüzdeki 12 ayda ABD'ye ayırdığı sermayeyi artırmayı planladığını bildirdi.

Yeni yatırım planlarında Asya yüzde 30 ile ikinci sırada yer aldı. İngiltere ve Avrupa'nın payı ise yüzde 11'de kaldı. Bu sonuç, yatırımcıların siyasi ve jeopolitik istikrar değerlendirmeleriyle bekledikleri finansal fırsatları aynı ölçütlerle belirlemediğini gösteriyor.

ABD'nin yatırım tercihlerinde ilk sırada bulunması, katılımcıların güvenlik algısının tek başına sermaye dağılımını belirlemediğine işaret ediyor. Bununla birlikte anket, henüz gerçekleşmiş para akımlarını değil, katılımcıların önümüzdeki döneme ilişkin yatırım niyetlerini ortaya koyuyor.

En büyük risk faizlerde

Varlıklı yatırımcıların küresel büyümeye yönelik en önemli endişesi ise faiz oranları ve tahvil getirilerindeki yükseliş oldu. Ankete katılan aile ofislerinin yüzde 37'si artan faizleri ve tahvil getirilerini dünya ekonomisinin önündeki en büyük risk olarak değerlendirdi.

Enflasyon yüzde 23 ile ikinci sırada yer alırken, yapay zekâya ilişkin riskleri en büyük tehdit olarak görenlerin oranı yüzde 17 oldu. Böylece araştırmada faiz ve finansman maliyetlerine yönelik kaygılar, teknoloji yatırımlarıyla bağlantılı risklerin önüne geçti.

Faizlerin yüksek seyretmesi, şirketlerin yeni yatırımlar için katlandığı borçlanma maliyetlerini artırırken ekonomik büyümeyi de baskılayabiliyor. Devlet tahvillerindeki getiri yükselişi ise yatırımcıların farklı varlık sınıfları arasındaki tercihlerini etkileyerek küresel sermaye hareketlerinin yönünü değiştirebiliyor.

Yapay zekâ üçüncü sırada kaldı

Son dönemde teknoloji şirketlerinin milyarlarca dolarlık veri merkezi ve işlemci yatırımları gündemin ilk sıralarında yer alsa da araştırmada yapay zekâ riskleri faiz ve enflasyonun gerisinde kaldı. Katılımcıların yüzde 17'si yapay zekâyı küresel büyüme açısından en önemli risk olarak seçti.

Bu sonuç, büyük teknoloji yatırımlarının gelecekte sağlayacağı getirilerin ve finansman koşullarının yatırımcılar açısından önemli bir belirsizlik oluşturduğunu gösteriyor. Ancak araştırma, katılımcıların yapay zekâ riskleri ifadesiyle özellikle hangi sorunları kastettiğine ilişkin ayrıntılı bir dağılım sunmuyor.

Dolayısıyla yüzde 17'lik oranı yalnızca teknoloji hisselerinde fiyat düşüşü veya yapay zekâ şirketlerinin borçlanması beklentisiyle açıklamak mümkün değil. Veriler, bu risk başlığının yatırımcıların gündeminde bulunduğunu ancak faizlerin daha büyük bir endişe kaynağı olduğunu ortaya koyuyor.

Singapur küresel servet yarışında öne çıkıyor

Deutsche Bank Private Bank Gelişen Piyasalar Başkanı Marco Pagliara, uluslararası ailelerin ve aile ofislerinin istikrar, riskleri azaltma ve küresel finans sistemine erişim arayışında olduğunu belirtti. Pagliara, Singapur'un değişen uluslararası koşullarda küresel servet yönetimi merkezleri arasında öne çıkan ülkelerden biri haline geldiğine dikkat çekti.

Singapur'un uluslararası sermaye açısından önem kazanması, araştırmada Asya'nın güvenli bölge olarak ilk sırada gösterilmesiyle de örtüşüyor. Ancak katılımcıların gelecek yıl için ABD'ye daha fazla sermaye ayırmayı planlaması, servetin yönetildiği merkezle yatırımın gerçekleştirileceği pazarın farklılaşabileceğini gösteriyor.

Deutsche Bank, dünya genelinde 14 farklı merkez üzerinden özel bankacılık ve servet yönetimi hizmeti veriyor. Bankanın özel bankacılık bölümünde yönetilen varlıklar 30 Haziran 2026 itibarıyla 732 milyar euroya ulaşıyor.

Türkiye açısından ne anlama geliyor?

Araştırma doğrudan Türkiye'yi konu almıyor ve katılımcıların Türk varlıklarına yönelik özel bir tercihini ortaya koymuyor. Bununla birlikte sonuçlar, Türkiye gibi uluslararası sermaye hareketlerine duyarlı gelişmekte olan piyasalar açısından önemli bir küresel eğilime işaret ediyor.

Özellikle faizlerin ve tahvil getirilerinin yatırımcıların en büyük kaygısı haline gelmesi, gelişmekte olan ülkelerin dış finansman koşullarını etkileyebilecek bir gelişme. ABD'deki yüksek tahvil getirileri küresel sermaye için alternatif oluştururken, diğer ülkelerin yatırım çekebilmek amacıyla sunduğu getiri ve risk dengesi daha fazla önem kazanıyor.

Türkiye açısından belirleyici unsur ise yalnızca faiz seviyesi değil; enflasyon beklentileri, kur istikrarı ve yatırımcıların ülke riskine ilişkin değerlendirmeleri olacak. Deutsche Bank'ın araştırması, küresel sermayenin önümüzdeki dönemde güvenlik, getiri ve finansman maliyeti arasında daha dikkatli tercihler yapabileceğini gösteriyor.