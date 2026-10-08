220 milyar dolar yatırıyor, çalışanlarını işten çıkarıyor

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Dünyanın en büyük teknoloji ve e-ticaret şirketlerinden Amazon, yapay zekâ ve veri merkezi yatırımlarını büyütürken çalışan sayısını azaltmaya devam ediyor. Şirketin ABD, İngiltere ve Hindistan'daki farklı birimlerinde yeni işten çıkarmalar gerçekleştirildi. Son karar 1.000'den az kurumsal çalışanı etkilerken, Amazon'un son bir yıldaki yaklaşık 30 bin kişilik küçülme sürecine yeni bir halka eklendi.

Yeni işten çıkarmalar üç ülkeye yayıldı

Amazon'un son işten çıkarma turunda ağırlıklı olarak şirketin temel e-ticaret faaliyetlerini yöneten Stores birimi etkilendi. Müşteri hizmetleri, pazaryerinde satış yapan işletmelere destek sağlayan ekipler ve perakende operasyonlarıyla bağlantılı bazı mühendislik pozisyonlarında çalışanların işine son verildi.

Kesintiler yalnızca ABD ile sınırlı kalmadı. İngiltere ve Hindistan'daki çalışanların da işten çıkarma bildirimleri aldığı belirtildi.

Şirketten kesin bir toplam açıklanmazken, konuya yakın kaynaklar son turda 1.000'den az çalışanın etkilendiğini bildirdi.

Çalışanlara e-postayla bildirildi





İşten çıkarma kararları, Amazon çalışanlarının kullandığı şirket içi iletişim kanallarına da yansıdı. Bazı çalışanlar, görevlerinin sona erdirildiğini bildiren e-postalar aldıklarını aktardı. Yaklaşık 37 bin üyesi bulunan şirket içi Slack kanalında işten çıkarma süreciyle ilgili çok sayıda mesaj paylaşıldı.

Çalışanların özellikle kıdem tazminatı, şirket içindeki açık pozisyonlara başvuru ve işten ayrılma sürecindeki haklar konusunda bilgi almaya çalıştığı belirtildi. Amazon ise yeni düzenlemelerin organizasyon yapısını şirketin öncelikleriyle daha uyumlu hale getirmeyi amaçladığını açıkladı.

Bir yılda yaklaşık 30 bin kişilik küçülme

Son işten çıkarmalar, Amazon'un daha önce başlattığı kapsamlı yeniden yapılanmanın ardından geldi. Şirket, Ekim 2025'te yaklaşık 14 bin kurumsal pozisyonu kaldıracağını açıklamıştı. Ocak 2026'da ise yaklaşık 16 bin pozisyonu kapsayan ikinci büyük kesinti kararı alındı.

Böylece iki büyük turda kaldırılan pozisyon sayısı yaklaşık 30 bine ulaştı. Ekim ayında gerçekleştirilen son kesinti, bu önceki kararların dışında yeni bir işten çıkarma dalgası oluşturuyor.

Amazon yönetimi, organizasyon yapısını sadeleştirerek karar alma süreçlerini hızlandırmayı ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.

Yapay zekâ için 220 milyar dolarlık yatırım









Amazon bir tarafta personel sayısını azaltırken diğer tarafta tarihinin en büyük yatırım programlarından birini yürütüyor. Şirketin 2026 yılı sermaye harcaması beklentisi yaklaşık 220 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Yatırımların önemli bölümü bulut bilişim hizmetleri, yapay zekâ veri merkezleri, gelişmiş işlemciler ve teknoloji altyapısına yönlendiriliyor. Amazon Web Services (AWS) üzerinden artan yapay zekâ talebini karşılamaya çalışan şirket, veri merkezi kapasitesini büyütmek için büyük kaynak ayırıyor.

Böylece Amazon'un iş modelinde iki farklı eğilim aynı anda görülüyor: Kurumsal kadrolarda küçülme sürerken teknoloji altyapısına ayrılan yatırım tutarı büyüyor.

İşten çıkarmaların gerekçesi ne?

Amazon'un son açıklamasında işten çıkarmaların doğrudan yapay zekâ nedeniyle yapıldığı belirtilmedi. Şirket, perakende operasyonlarında gerçekleştirilen organizasyon değişikliklerinin mevcut önceliklere daha iyi odaklanmayı sağlayacağını savundu.

Amazon'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos ise önceki büyük işten çıkarma dalgalarının arkasında pandemi dönemindeki hızlı istihdam artışının bulunduğunu söyledi.

Bezos'a göre salgın sırasında çevrim içi alışveriş talebinin olağanüstü yükselmesi, şirketin çalışan sayısını hızla büyütmesine neden oldu.

Talep koşullarının değişmesiyle birlikte bu genişlemenin ardından personel yapısının yeniden düzenlenmesi gerekti.

Dolayısıyla yeni işten çıkarmalar, yalnızca yapay zekâ yatırımlarıyla açıklanabilecek bir gelişme değil. Pandemi sonrasında değişen talep koşulları ve şirketin maliyet yönetimi de sürecin önemli unsurları arasında bulunuyor.

Teknoloji yatırımlarında finansman baskısı





Amazon'un dev yatırım programı, şirketin nakit akışı üzerinde de baskı oluşturuyor. Şirketin açıklamalarına göre 2025 yılında 38,2 milyar dolar olan son 12 aylık serbest nakit akışı, yıl sonunda 11,2 milyar dolara geriledi. Amazon bu düşüşte özellikle yapay zekâ altyapısına yönelik sermaye harcamalarının etkili olduğunu belirtti.

Yılın ilerleyen döneminde yatırım bütçesinin daha da büyütülmesi, yüksek harcamaların finansal sonuçlar üzerindeki etkisini yatırımcılar açısından önemli hale getirdi.

Ancak şirket yönetimi, bulut hizmetlerine yönelik güçlü talebin bu yatırımlara uzun vadede karşılık sağlayacağını savunuyor.

İş gücünde değişimin yönü dikkat çekiyor

Amazon'un yeni işten çıkarma turu, büyük teknoloji şirketlerinin aynı dönemde hem maliyetlerini kontrol etmeye hem de gelecekteki büyüme alanlarına yatırım yapmaya çalıştığını gösteriyor.

Şirket bazı perakende ve destek faaliyetlerinde pozisyonları kaldırırken AWS ve yapay zekâ gibi alanlarda ihtiyaç duyduğu yetenekleri geliştirmeye devam ediyor.

Bu durum, teknoloji sektöründeki istihdam değişiminin yalnızca toplam çalışan sayısıyla değil, hangi alanlarda iş gücü ihtiyacının arttığı veya azaldığıyla da değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Amazon'un önümüzdeki dönemde yeni kesintilere gidip gitmeyeceği ise henüz açıklanmış değil.