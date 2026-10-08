Kârını 9'a katladı, yetmedi: Teknoloji devinde iki farklı tablo

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Samsung Electronics, yapay zekâ yatırımlarının bellek çiplerine yönelik talebi artırmasıyla tarihinin en yüksek çeyreklik faaliyet kârına ulaşmayı bekliyor. Şirketin 8 Ekim'de açıkladığı öncü finansal sonuçlar, çiplerdeki olağanüstü büyümenin diğer faaliyet alanlarındaki baskıyı gölgede bıraktığını gösteriyor.

Üç ayda 80 milyar dolarlık kâr

Güney Koreli teknoloji devi, temmuz-eylül döneminde faaliyet kârının 107,4 trilyon wona, yaklaşık 80 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 12,17 trilyon wonluk kâra göre yüzde 782,5 artış anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle Samsung, faaliyet kârını yaklaşık 8,8 katına çıkarmış olacak.

Şirketin çeyreklik faaliyet kârı ilk kez 100 trilyon won sınırını aşarken, açıklanan tutar önceki çeyrekte kaydedilen 89,49 trilyon wonluk seviyenin de üzerine çıktı. Ancak bu sonuçlar henüz öncü tahmin niteliğinde. Kesinleşmiş bilanço ve faaliyet birimlerinin ayrıntılı sonuçları 29 Ekim'de açıklanacak.

Satışlar iki katından fazla arttı

Samsung'un üçüncü çeyrekteki toplam satış gelirinin 195 trilyon wona ulaşması bekleniyor. Geçen yılın aynı döneminde 86,06 trilyon won olan gelirler, böylece yüzde 126,6 artmış olacak.

Bir önceki çeyrekte 171,5 trilyon won satış açıklayan şirket, yalnızca üç ay içerisinde gelirlerini önemli ölçüde büyütmeyi başardı. Bu büyümenin arkasındaki en önemli gelişme ise yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımların yarattığı bellek çipi talebi.

Yapay zekâ çiplerinde talep patladı

Dünyanın büyük teknoloji şirketleri, yapay zekâ modellerini geliştirmek ve çalıştırmak için veri merkezlerine milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Bu yatırımlar, özellikle yüksek bant genişlikli bellek çiplerine olan talebi artırıyor.

Samsung, gelişmiş bellek teknolojileri ve yapay zekâ sistemlerinde kullanılan yüksek performanslı çipleri sayesinde bu büyümeden önemli ölçüde yararlanıyor.

Yapay zekâ yatırımlarının hızlanmasıyla birlikte bellek piyasasında arz sıkışıklığı yaşanması, çip fiyatlarını da yukarı taşıyor. Böylece Samsung yalnızca daha fazla ürün satmakla kalmıyor, sattığı ürünlerden elde ettiği kazancı da artırabiliyor.

Telefon tarafında aynı başarı yok

Samsung'un bilançosundaki dikkat çekici karşıtlık, akıllı telefon ve tüketici elektroniği faaliyetlerinde ortaya çıkıyor.

Bellek çiplerindeki fiyat yükselişi yarı iletken üreticileri için önemli bir kazanç kaynağı oluştururken, aynı zamanda telefon ve bilgisayar üreticilerinin maliyetlerini artırıyor.

Bu durum Samsung açısından iki yönlü sonuç doğuruyor. Şirket bir tarafta çip satışlarından büyük gelir elde ederken diğer tarafta kendi elektronik ürünlerini üretmek için daha yüksek bileşen maliyetleriyle karşılaşıyor.

Uluslararası piyasa analizlerinde, Samsung'un mobil faaliyetlerindeki zararın beklentileri aşmış olabileceğine dikkat çekiliyor. Ancak mobil birimin kesin zarar tutarı henüz şirketin resmî üçüncü çeyrek açıklamasında yer almıyor.

Dolayısıyla çiplerdeki rekorla telefon faaliyetlerindeki zayıflığın bilançoya tam olarak nasıl yansıdığı, ayrıntılı sonuçlarla netleşecek.

Rekor kârın ardından yeni soru

Samsung'un güçlü sonuçları, yapay zekâ yatırımlarının teknoloji sektöründeki kazançları ne kadar büyütebildiğini gösteriyor.Ancak yatırımcıların önündeki temel soru, bellek çiplerindeki yüksek fiyatların ve güçlü talebin ne kadar sürdürülebileceği.

Çip fiyatlarındaki artış hızının yavaşlaması, Güney Kore wonunun dolar karşısında değer kazanması ve sektör genelinde rekabetin büyümesi, önümüzdeki dönem için risk oluşturuyor.

Analistler, son çeyrekte kâr artışının devam etmesini beklemekle birlikte büyüme hızının üçüncü çeyrekteki kadar yüksek olmayabileceğine dikkat çekiyor.

Gözler 29 Ekim'e çevrildi

Samsung, 29 Ekim'de ayrıntılı üçüncü çeyrek bilançosunu açıklayacak.Bu açıklamada özellikle bellek çipleri, sözleşmeli çip üretimi, akıllı telefonlar ve tüketici elektroniğinin toplam kâra katkısı izlenecek.

Yatırımcılar ayrıca yapay zekâ çiplerine yönelik siparişlerin seyri ve bellek fiyatlarının önümüzdeki aylarda nasıl şekilleneceğine ilişkin yönetim değerlendirmelerine odaklanacak.

Şirketin öncü sonuçları şimdiden tarihi bir kâr artışına işaret ediyor. Ancak 29 Ekim'deki ayrıntılar, bu büyümenin Samsung'un bütün faaliyetlerine ne ölçüde yayıldığını ortaya koyacak.