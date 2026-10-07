LG’de kâr yarıya indi: Hissede sert satış

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LG Electronics üçüncü çeyrekte satışlarını geçen yılın üzerine taşımasına rağmen kârlılıkta sert bir frenle karşılaştı. Faaliyet kârının piyasa beklentisinin altında kalması Güney Kore’de şirket hisselerinde güçlü satış getirdi.

LG Electronics’in üçüncü çeyrek konsolide geliri 23,83 trilyon won, faaliyet kârı ise 781,8 milyar won olarak gerçekleşti. Gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9, faaliyet kârı yüzde 13,5 arttı.

Ancak ikinci çeyreğe göre tablo tersine döndü. Şirket bir önceki çeyrekte 1,58 trilyon won faaliyet kârı açıklamıştı. Üçüncü çeyrekte bu rakam yüzde 50,5 geriledi.

Beklenti tutmadı, hisse geriledi

Piyasanın odağında yıllık büyümeden çok kârın beklentileri karşılayamaması vardı.

LG Electronics hisseleri Seul’de gün içinde yaklaşık yüzde 8 geriledi. Böylece şirketin yapay zekâ veri merkezi soğutma faaliyetlerine yönelik iyimserlikle önceki seansta elde ettiği kazanımların önemli bölümü geri verildi.

Şirket ön sonuçlarında net kâr rakamını açıklamadı. Ayrıntılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının daha sonra yayımlanması bekleniyor.

Dokuz aylık kâr 4 trilyon wonu geçti

Üçüncü çeyrekteki sert yavaşlamaya rağmen yılın ilk dokuz aylık tablosu daha güçlü kaldı.

LG Electronics’in ocak-eylül dönemindeki konsolide geliri 71,38 trilyon wona, faaliyet kârı ise 4,03 trilyon wona ulaştı.

Böylece şirket ilk kez dokuz aylık dönemde 70 trilyon wonun üzerinde gelir ve 4 trilyon wonun üzerinde faaliyet kârı elde etti.

Dokuz aylık faaliyet kârındaki yıllık artış yüzde 55,9 oldu.

Beyaz eşya ve otomotiv kârı destekledi

LG’nin ana faaliyet alanları zorlu ekonomik koşullara rağmen şirketin kârlılığını desteklemeyi sürdürdü.

Beyaz eşya ve araç çözümleri birimleri ana nakit yaratan iş kolları olarak öne çıkarken televizyon faaliyetlerinde de geçen yılın aynı dönemine göre iyileşme görüldü.

Premium ürünlerin satış içindeki ağırlığının artması ve maliyet azaltma çalışmaları televizyon tarafını destekledi.

Buna karşılık lojistik, hammadde ve sabit giderlerdeki yükseliş şirket üzerindeki maliyet baskısını sürdürdü.

Yeni büyüme motoru yapay zekâ

LG Electronics geleneksel tüketici elektroniğinin yanında yeni gelir alanlarına daha fazla kaynak aktarıyor.

Şirket özellikle yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılan soğutma sistemlerine yatırım yapıyor. Veri merkezlerinin hızla artan enerji ve soğutma ihtiyacı LG için yeni bir büyüme alanına dönüşüyor.

Robotik de şirketin yatırım yaptığı alanlardan biri. LG, robotların kritik parçalarından aktüatörlerin üretim kapasitesini artırırken veri ve yapay zekâ altyapısını da genişletiyor.

Üçüncü çeyrek sonuçları böylece iki farklı tablo ortaya koyuyor: LG’nin dokuz aylık performansı tarihi seviyelere ulaşırken son çeyrekte kârın yarıya inmesi büyümenin ne kadar sürdürülebilir olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıyor.