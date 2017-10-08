Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 10 bini geçti

08 Ekim 2017

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt dışı yerleşik mudi sayısı bu yılın 8 ayında 3 bin 748 kişi arttı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı ağustos sonu itibarıyla 10 bin 780'e ulaşırken, hesaplarındaki para miktarı da 68 milyar 580 milyon lira olarak hesaplandı.

2012 yılında hesabında 1 milyon lira ve üzeri mevduat olan yurt dışı yerleşik mudi sayısı 2 bin 308, bu kişilerin hesaplarındaki para miktarı da 18 milyar 634 milyon lira olarak gerçekleşti. Yurt dışı yerleşik mudi sayısı 2013'te 3 bin 652'ye, bu milyonerlerin bankalardaki parası da 34 milyar 270 milyon lira oldu. Yurt dışı yerleşik mudi sayısı 2014'te 4 bin 188 ve 2015'te 5 bin 489'a ulaşırken, bu milyonerlerin bankalardaki parası da sırasıyla 39 milyar 38 milyon lira ve 55 milyar 333 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl sonunda ise 7 bin 32'ye ulaşan yurt dışı yerleşik milyoner sayısının bankalardaki parası da 59 milyar 829 milyon liraya çıktı.

Kaynak: AA