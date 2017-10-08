Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 10 bini geçti
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt dışı yerleşik mudi sayısı ağustos sonu itibarıyla 10 bini aştı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt dışı yerleşik mudi sayısı bu yılın 8 ayında 3 bin 748 kişi arttı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı ağustos sonu itibarıyla 10 bin 780'e ulaşırken, hesaplarındaki para miktarı da 68 milyar 580 milyon lira olarak hesaplandı.
2012 yılında hesabında 1 milyon lira ve üzeri mevduat olan yurt dışı yerleşik mudi sayısı 2 bin 308, bu kişilerin hesaplarındaki para miktarı da 18 milyar 634 milyon lira olarak gerçekleşti. Yurt dışı yerleşik mudi sayısı 2013'te 3 bin 652'ye, bu milyonerlerin bankalardaki parası da 34 milyar 270 milyon lira oldu. Yurt dışı yerleşik mudi sayısı 2014'te 4 bin 188 ve 2015'te 5 bin 489'a ulaşırken, bu milyonerlerin bankalardaki parası da sırasıyla 39 milyar 38 milyon lira ve 55 milyar 333 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl sonunda ise 7 bin 32'ye ulaşan yurt dışı yerleşik milyoner sayısının bankalardaki parası da 59 milyar 829 milyon liraya çıktı.
Kaynak: AA