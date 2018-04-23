Yurtdışı piyasalar satıcılı
Asya ve Avrupa borsaları yeni haftaya düşüşle başladı.
Avrupa'da açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 azalışla 381,43 puan, İngiltere de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 azalarak 7.364,64 puan oldu.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,14 düşüşle 12.522,96 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 kayıpla 23.783,07 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 azalışla 5.402,96 puanda bulunuyor. İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,07 artışla 9.891,10 puan seviyelerinde seyrediyor.
Asya borsaları da satış ağırlıklı
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,33 azalışla 22.088,04 puandan kapandı. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,09 azalarak 2.474,11 puanla günü tamamladı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,22 düşüşle 3.064,90 puanda seyrediyor.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,34 azalışla 30.315,22 puana gerilerken Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,46 primle 34.574,24 puanda seyrediyor.