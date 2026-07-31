Yüzde 67’lik kayıp sonrası Barem Ambalaj için pazar değişti

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Borsa İstanbul, Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BARMA) paylarının Yıldız Pazar’dan Yakın İzleme Pazarı’na alınmasına karar verdi. Kararın ardından şirket payları 31 Temmuz’da işleme kapatıldı.

BARMA hisseleri, 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda yeniden işlem görmeye başlayacak. Pazar değişikliği kararında, şirketin konkordato başvurusunun ardından mahkemenin üç aylık geçici mühlet vermesi etkili oldu.

Dokuz seansta sert kayıp

Barem Ambalaj hisseleri, konkordato kararından önce başlayan yoğun satış baskısıyla art arda dokuz işlem gününde taban seviyeden kapandı.

Şirket payları 16 Temmuz’dan 30 Temmuz’a kadar yaklaşık yüzde 67 değer kaybetti. BARMA, konkordato açıklamasının yapıldığı 30 Temmuz seansını da yüzde 9,98 düşüşle 25,08 liradan tamamladı.

Borsa İstanbul’ın kararıyla payların işlem sırası 31 Temmuz boyunca kapalı tutulurken, yeni pazardaki ilk işlem günü 3 Ağustos olarak belirlendi.

Mahkemeden üç aylık mühlet

Barem Ambalaj, üretim kapasitesinin ve mal varlığının korunması, borçların yeniden yapılandırılması ve sürdürülebilir bir ödeme planı oluşturulması amacıyla konkordato talebinde bulundu.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2026/810 esas sayılı dosya kapsamında şirkete 30 Temmuz’dan itibaren üç ay süreyle geçici mühlet verdi. Mahkeme ayrıca gerekli koruyucu tedbirlerin uygulanmasına karar verdi.

Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk, geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi. Şirketin faaliyetleri ve finansal yeniden yapılandırma süreci, geçici mühlet döneminde mahkeme ile komiser gözetiminde yürütülecek.

Yatırım maliyeti 200 milyon euroya çıktı

Şirket, finansal sıkışıklığın nedenleri arasında artan finansman maliyetlerini, banka kredilerinin kısa vadede yoğunlaşmasını ve ticari alacakların tahsilinde yaşanan gecikmeleri gösterdi.

Konya Ereğli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kâğıt fabrikasının yatırım sürecinde yaşanan bürokratik gecikmelerin de maliyetleri artırdığı belirtildi. Şirketin açıklamasına göre yatırım maliyeti yaklaşık 200 milyon euro seviyesine ulaştı.

Enerji yatırımı tamamlanmadan geçici olarak üretime ara verilen tesis, şirket üzerinde ek finansman yükü oluşturdu. Ana ortakların pay satışı yoluyla şirkete faizsiz kaynak sağlama planında da beklenen tahsilat takvimi gerçekleşmedi.

Kâğıt fabrikası için satış planı

Barem Ambalaj, geçici mühlet döneminde başta bankalar olmak üzere alacaklılarla borçların yeniden yapılandırılması için görüşmeler yapacak. Vadelerin şirketin faaliyet döngüsü ve nakit üretme kapasitesiyle uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Şirket ayrıca Konya Ereğli’deki kâğıt fabrikasının satışı için görüşmelere başlamayı planlıyor.

Kâğıt fabrikasındaki geçici duruşa rağmen İzmir, Gaziantep ve Karaman’daki ambalaj tesislerinde üretimin sürdüğü bildirildi. Şirket, bu tesislerin faaliyetlerine kârlı biçimde devam ettiğini ve nakit üretme kapasitesini desteklediğini belirtti.

Gözler 3 Ağustos’ta

BARMA hisselerinin Yakın İzleme Pazarı’ndaki ilk işlemleri 3 Ağustos’ta başlayacak. Piyasanın ilk tepkisinin yanında mahkeme süreci, konkordato komiserinin raporları ve alacaklılarla yürütülecek görüşmeler yakından izlenecek.

Kâğıt fabrikasının olası satış süreci ile borçların hangi vadelerle yeniden yapılandırılacağı, şirketin konkordatodan çıkış takvimi açısından belirleyici olacak.