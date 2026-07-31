HSBC 40 yıllık pazardan çekiliyor, 36 milyar Avustralya dolarlık kredi el değiştiriyor

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HSBC, Avustralya’daki bireysel bankacılık faaliyetlerini gelecek 18 ay içinde sona erdirecek. Bankanın 36 milyar Avustralya doları, yaklaşık 25,3 milyar ABD doları büyüklüğündeki konut ve ihtiyaç kredisi portföyünü Blackstone’un yönettiği fonlar devralacak.

Düzenleyici kurumların onayına bağlı olan işlemin 2027’nin ilk yarısında tamamlanması planlanıyor. HSBC, ülkedeki kurumsal ve özel bankacılık faaliyetlerini ise sürdürmeye devam edecek.

19 şube kademeli kapanacak

HSBC’nin Avustralya genelindeki 19 şubesi, bireysel bankacılık operasyonunun küçültülmesine paralel olarak aşamalı biçimde kapatılacak. İşlem hesapları, tasarruf ve vadeli mevduat ürünleri, kredi kartları, döviz hesapları ile yatırım ürünleri de 18 aylık geçiş döneminde sonlandırılacak.

Banka, mevcut müşterilerin şu aşamada herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmadığını bildirdi. Ürünlerin kapanış veya devir takvimi, müşterilere önümüzdeki aylarda ayrı ayrı açıklanacak.

HSBC’nin Avustralya’da yaklaşık 2 bin çalışanı bulunuyor. Kapanıştan kaç kişinin etkileneceği henüz açıklanmazken, bireysel bankacılık ekibinin büyük bölümünün geçiş döneminde görevini sürdüreceği belirtildi.

Dünyanın en büyük konut kredisi işlemi

Blackstone, 36 milyar Avustralya dolarlık portföyün dünya çapında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük konut kredisi portföyü işlemi olduğunu açıkladı.

Portföy; Blackstone Credit and Insurance, Tactical Opportunities ve Real Estate Debt Strategies tarafından yönetilen fonlar üzerinden finanse edilecek. Kredilerin yönetimini ise Avustralya ve Yeni Zelanda’da faaliyet gösteren banka dışı finans kuruluşu Pepper Money üstlenecek.

Pepper Money, devir tamamlandıktan sonra müşterilerin kredi ödemeleri ve hesap işlemlerinden sorumlu olacak. Şirket, HSBC’den devralınacak portföy için yerel operasyon ve müşteri hizmetleri altyapısını kullanacak.

Maliyet 700 milyon dolara yaklaşıyor

HSBC, satış nedeniyle 2027’nin ilk yarısına kadar 100 milyon doların altında zarar yazmayı bekliyor. Bireysel bankacılık operasyonunun kapatılması için yaklaşık 300 milyon dolarlık yeniden yapılandırma maliyeti öngörülüyor.

Banka ayrıca döviz çevrim farklarından yaklaşık 300 milyon dolarlık muhasebe zararı kaydedebileceğini bildirdi. Buna karşın işlemin HSBC’nin ana sermaye yeterlilik oranı üzerinde etkili olması beklenmiyor.

Satış, HSBC Üst Yöneticisi Georges Elhedery’nin düşük getirili faaliyetlerden çıkma ve sermayeyi daha hızlı büyüyen işlere yönlendirme planının yeni adımını oluşturuyor.

Beş banka pazarın yüzde 80’ini kontrol ediyor

HSBC, yaklaşık 2,5 trilyon Avustralya doları büyüklüğündeki ülke konut kredisi pazarında sınırlı bir paya sahipti. Avustralya’nın en büyük beş kredi kuruluşu, konut kredilerinin yaklaşık yüzde 80’ini kontrol ediyor.

Yabancı bankalar, güçlü yerel rakipler ve yüksek işletme maliyetleri nedeniyle ülkedeki bireysel bankacılık pazarında uzun süredir ölçek kazanmakta zorlanıyor. HSBC de 1986’da aldığı bankacılık lisansının ardından yaklaşık 40 yıl sonra bireysel müşterilere yönelik faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Banka, Avustralya ve Yeni Zelanda’da kurumsal ve yatırım bankacılığına, özel bankacılığa ve varlık yönetimine yatırım yapmayı sürdürecek. Kredi portföyünün devri için düzenleyici kurumlardan çıkacak karar, sürecin bir sonraki kritik aşaması olacak.