Zeybekci: Moody's'in dediği bizim için hiçbir anlam taşımıyor

08 Haziran 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody'sin 17 bankanın notunu düşürmesini değerlendirdi.

Zeybekci yaptığı açıklamada, "Moody's ne demiş, kesinlikle bizim için hiçbir anlamı yoktur. Türk ekonomisi ne diyor, biz ona bakıyoruz. Makro ekonomik sonuçlarımız ne diyor, biz ona bakıyoruz. İhracatımız, istihdamımız, kapasite kullanım oranımız, büyümemiz ne diyor? Bunların hepsi de inşallah Türkiye'nin önümüzdeki dönemde dünyada yine her alanda dünya rekorları kırmaya devam edeceğini söylüyor" diye konuştu.

Moody's dün, 17 Türk bankasının notunu düşürmüştü, notunu düşürdüğü bankaları da kapsayan 19 finansal kurumun da notlarını yeni bir indirim için izlemeye almıştı.

Kaynak: AA