Zeybekci: Spekülasyona bedel ödenmesini kabul etmiyorum

26 Ekim 2017

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Alman bankalarının Türkiye'ye yönelik finansmanı kısacağı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Zeybekci, "Bunların tamamen asılsız haber olduğunu gerek EBRD gerek ilgili kurumlar, böyle bir kararlarının ve uygulamalarının olmadığını kendi ağızlarından açıklıyorlar. Böyle hareketli zaman dilimlerinde uyardığımız, hep söylediğimiz, spekülatörlerin bunu kullanmak için yarattıklarına hep beraber şahit oluyoruz. Ki bunlar teknik rakamlar, bunları dileyen herkes şeffaf bir şekilde gerek bankalardan gerek Merkez Bankası'ndan gerek Hazine'den rahat bir şekilde alabilirler" dedi.

Zeybekci, Türkiye'nin gerek özel sektör gerek kamu tarafında kısa vadeli mükellefiyetlerini yerine getirmede hiçbir zaman problemi olmadığını ve yakın gelecekte de böyle bir probleminin olmayacağını söyledi.

Türkiye'nin kamu borçlarının milli gelire kıyaslandığında ne kadar iyi olduğunun gerek AB gerek OECD gerekse G20 ülkeleri ile kıyaslandığında ortaya çıktığını ifade eden Zeybekci, "Dolayısıyla Türkiye'nin spekülasyona bedel ödemesini kabul edilebilir bulmuyorum. Bunların hepsini de spekülatörlerin çıkardığı geçici şeyler olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA