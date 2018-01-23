Zeytin Dalı Harekatı'nın piyasalara etkisi sınırlı

23 Ocak 2018

Piyasa uzmanları, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın piyasalara yansımasının sınırlı olduğunu, Türkiye'nin gelişen piyasalardaki yükselişten yararlandığını belirtti.

"Riskler görmezden gelindi"

Merkezi Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi'nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, operasyonun, küresel piyasaların son derece likit olduğu bir döneme denk geldiğini, bu durumun, diğer bütün riskler karşısında iyi bir sonuç alınmasını sağladığını kaydetti.

"Daha fazla kâr elde etmek için yatırımcılar jeopolitik riskleri ve ülke risklerini görmezden gelmekten memnun" ifadesini kullanan Ash, "Bununla birlikte Türk varlıkları, benzerlerine göre beklenenden düşük performans sergiliyor. Özellikle Güney Afrika ve Rusya ile kıyaslandığında... Son birkaç aydır bu şekilde seyrediyor" diye konuştu.

"TL, gelişen piyasalardan geri kalmadı"

Ekonomist İpek Özkardeşkaya da TL'nin, Afrin operasyonuna tepki olarak haftaya negatif başlamasına karşın kayıpların hızla azaldığını, hatta piyasanın tersine döndüğünü gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Piyasa gözünde, dolardaki düşüş, küresel piyasalarda sermayenin gelişmekte olan ülke kurlarına yönelmesi ve emtia fiyatlarındaki artış, Türkiye-Suriye sınırında yaşanan jeopolitik tansiyonu dengelemiş gibi görünüyor. Sınır ötesi gerginlikler zaten TL fiyatlarına yansımış durumda. TL'nin dolar karşısında jeopolitik gerginliklere rağmen 3,80 seviyesinin altına çekilmesi şunu gösteriyor ki; harekata rağmen TL, gelişen piyasaların rallisinden geri kalmadı"

Kaynak: AA