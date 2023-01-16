Ziraat Bankası Bosna Hersek'te 34 şubeye ulaşacak

ZiraatBank Bosna Hersek’in Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Suer, bankanın Bosna Hersek’e kredi kartını ilk getiren ve kredi kartıyla güvenli alışveriş imkanı sunan “sanal kart uygulamasını”da ülkede uygulamaya başlayan ilk banka olduğunu hatırlatarak, ATM ve POS kanallarını Bosna Hersek’te ilk uygulayan bankalar arasında yer aldıklarını anlattı.

Suer, “Ana bankamızdan sağlanan ve 2012-2015’te hayata geçirilen kredi hatları uygulamasıyla 80 milyon euro tutarında bir kaynak girişi temin edildi” dedi. Suer, toplam personel sayılarının 330 olduğunu belirterek, bugün Mostar Rondo ve Siroki Brijeg’de iki yeni şubenin açılışının yapılacağını ve toplam şube sayılarının 34 olacağını dile getirdi.