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Ziraat Bankası, finansman bonosu ihracına yönelik talep topluyor

Ziraat Bankası, 700 milyon lira nominal değerli finansman bonosu ihracına yönelik talep topluyor.

Ziraat Bankası, finansman bonosu ihracına yönelik talep topluyor
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Ziraat Bankası nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 112 gün vadeli 700 milyon lira nominal değerli finansman bonosu ihracına yönelik talep topladığını duyurdu.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu ihracın şubat ayında SPK'nın onayladığı 20 milyar liraya kadar bono/tahvil ihracı başvurusu kapsamında olduğu belirtildi.

Kaynak: Reuters

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