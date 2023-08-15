Ziraat Bankası'na 600 milyon dolar kaynak

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, mali kaynak yapısının çeşitlendirilmesi, derinleşmesi ve uzun vadeli borçlanma imkanlarının artırılması stratejisi kapsamında bankanın faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası nitelikte, saygınlığı yüksek bir yatırım bankasıyla gerçekleştirdiği işlemle 5 yıl vadeli, toplam 600 milyon USD tutarında yeni bir kaynak sağlanmıştır" denildi.

Ziraat Bankası böylece yıl başından bu yana yurtdışından 3.4 milyar dolar kaynak sağladı.

Banka, ocak ayında üç buçuk yıl vadeli tahvil ihracıyla 500 milyon dolar borçlanmış, nisan ayında 1.3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi almış, son olarak mayıs ayında havale akımlarına dayalı 1 milyar dolar tutarında seküritizasyon sağlamıştı.