Ziraat Bankası'ndan 4,5 milyar lira konsolide net kâr
Ziraat Bankası'nın yılın ilk yarısındaki konsolide net kârı 4 milyar 555 milyon 994 bin lira oldu.
Ziraat Bankası, yılın ilk yarısında 4,5 milyar lira konsolide net kâr elde etti.
Ziraat Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın yılın ilk yarısında 4 milyar 555 milyon 994 bin lira konsolide net kar elde ettiği bildirildi.
Ziraat Bankası'nın yılın ikinci çeyreğinde de 2 milyar 344 milyon 835 bin lira konsolide net kar elde ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA