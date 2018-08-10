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Ziraat Bankası'ndan 4,5 milyar lira konsolide net kâr

Ziraat Bankası'nın yılın ilk yarısındaki konsolide net kârı 4 milyar 555 milyon 994 bin lira oldu.

Ziraat Bankası'ndan 4,5 milyar lira konsolide net kâr
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Ziraat Bankası, yılın ilk yarısında 4,5 milyar lira konsolide net kâr elde etti. 

Ziraat Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın yılın ilk yarısında 4 milyar 555 milyon 994 bin lira konsolide net kar elde ettiği bildirildi. 

Ziraat Bankası'nın yılın ikinci çeyreğinde de 2 milyar 344 milyon 835 bin lira konsolide net kar elde ettiği kaydedildi. 

Kaynak: AA

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